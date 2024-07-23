Выручка SAP во втором квартале выросла на 10%Выручка немецкого поставщика программного обеспечения SAP SE во втором квартале 2024 года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,29 млрд евро.
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