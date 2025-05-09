🔥 В Феодосии горожане несут цветы к Вечному огню С этого года у местных жителей появилось ещё одно знаковое место, где они могут почтить память павших героев — это стела воинской славы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 В Феодосии горожане несут цветы к Вечному огню С этого года у местных жителей появилось ещё одно знаковое место, где они могут почтить память павших героев — это стела воинской славы.