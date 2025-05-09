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test mazurok

1 подписчик
🔥 В Феодосии горожане несут цветы к Вечному огню

🔥 В Феодосии горожане несут цветы к Вечному огню С этого года у местных жителей появилось ещё одно знаковое место, где они могут почтить память павших героев — это стела воинской славы.

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