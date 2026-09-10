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Более 600 тысяч жителей Алтайского края прошли диспансеризацию в 2026 году

Более 600 тысяч жителей Алтайского края прошли диспансеризацию в 2026 году

В регионе растет охват профилактическими осмотрами, внедряется "диспансеризация за один день" и мобильные бригады За восемь месяцев 2026 года диспансеризацию и профосмотры прошли почти 600 тысяч жителей Алтайского края, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

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