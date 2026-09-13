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Кабачок — мастер маскировки под другие продукты: как сделать из него снеки, варенье и «грибную» закуску

Кабачок — мастер маскировки под другие продукты: как сделать из него снеки, варенье и «грибную» закуску

К концу лета каждый огородник сталкивается с горами кабачков, которые растут быстрее, чем их успевают съедать.

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