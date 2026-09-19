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В Москве на выборах в Госдуму проголосовали более 3 млн избирателей за два дня

На выборах депутатов Государственной думы в Москве за два дня голосования (18–20 сентября) проголосовали 3,12 млн избирателей.

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