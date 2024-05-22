«КОАЛИЦИЯ ЖЕЛАЮЩИХ» И БУДУЩЕЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ОБОРОНЫ НАТО

Интересное высказывание от премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что гибель иностранных инструкторов на Украине не приведёт автоматически к срабатыванию статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне: «Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал этих людей, скажут: «Это статья 5.
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