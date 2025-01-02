"Всё рухнуло за одну ночь": Лавров дал волю чувствам

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люба загуменникова

ВСЕ ПЕРЕБИРАЕТСЯ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ. чТО СДЕЛАЛИ, ТО СДЕЛАЛИ И НЕ НАДО ЭТИМ КОЛОТЬ ДРУГОМУ ГЛАЗА. лУЧШЕ ВЫКОЛИ САМ СЕБЕ ГЛАЗ КОТОРЫЙ СМОТРЕЛ НИ ТУДА КУДА НАДО. а кто такой зверский поступок сможет сделать над самим собою? Конечно не чиновник и не бюрократ. А он заставит сделать такой поступок совсем невинную душу ни в чес не виноватую,потому что как трудно сказать человеку слово "прости я виноват"или прости я "грешен". Ведь легче всего перелить из пустого в порожнее пустые слова.