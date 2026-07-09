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Яннис Адетокумбо: «В Милуоки меня любят и уважают, боюсь, что не найду другого такого места»

Греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо перешел в «Хит» после 13 лет с одной командой. «Трава в другом месте не всегда зеленее.

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