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России предложат «выгодный обмен». ВСУ врут про захват Курской области: что является целью Киева на самом деле

России предложат «выгодный обмен». ВСУ врут про захват Курской области: что является целью Киева на самом деле

Сегодня 3,4K прочитали Автор Валентин Меликов Обстановка в Курской области остается сложной не только для России, но и для ВСУ, которые несут большие потери.

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