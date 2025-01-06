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Нетрезвую женщину за рулем задержали в Конаеве

Нетрезвую женщину за рулем задержали в Конаеве

Пьяную автоледи, ранее лишенную водительских прав задержали в Конаеве. Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области, нарушение выявили в ходе рейда, водитель управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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