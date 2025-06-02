Ришат Нафиков вступил в должность руководителя аппарата Совета Нижнекамского района

Автор: Эльза КузнецоваФото: стоп-кадр видео На еженедельном совещании в администрации Нижнекамского муниципального района глава исполкома Радмир Беляев представил коллективу нового руководителя аппарата Совета – Ришата Нафикова.
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