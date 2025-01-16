Потерявшего дом в Калифорнии Илью Лагутенко захотели лишить звания Почетного гражданина Владивостока

Во Владивосток представители общественности, которых также поддержал ряд депутатов городской думы, и Почетные граждане города, пытаются лишить российского певца Илью Лагутенко звания Почетного гражданина Владивостока, которое он получил в апреле 2016 года .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии