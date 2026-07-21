Китайские военные впервые провели учения с боевой стрельбой в экономических водах Японии

Китайский военный корабль впервые проводит учения с боевой стрельбой в экономических водах Японии. Учения прошли примерно в 180 км от Окинотори, самого южного острова Японии, на фоне столкновения китайских и филиппинских моряков в Южно-Китайском море.
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