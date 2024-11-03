Microsoft разоблачила китайскую группировку Storm-0940, использующую ботнет Quad7 для атак на клиентов

Компания Microsoft сообщила о выявлении сложной киберугрозы, исходящей от китайской группировки Storm-0940, которая использует ботнет Quad7, также известный как CovertNetwork-1658, для проведения атак методом «распыления паролей».
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