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Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Бенфики Б», «Тоттенхэм» сыграет с «МК Донс»

Клубы Европы и Саудовской Аравии проводят товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.  В среду « Тоттенхэм » сыграет с « МК Донс » из 3-й лиги Англии, « Аль-Наср » Криштиану Роналду проведет матч против « Бенфики Б » в Португалии.

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