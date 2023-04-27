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Аналитик The Washington Times Наполитано назвал «моральным уродством» политику Байдена на Украине

Аналитик The Washington Times Наполитано назвал «моральным уродством» политику Байдена на Украине

Аналитик Эндрю Наполитано в газете The Washington Times выразил мнение, что президент США Джо Байден копирует на Украине политику своего предшественника Джорджа Буша-младшего в Афганистане.

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