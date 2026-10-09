Зарядить проще, чем найти 95‑й: мое мнение об Evolute i-Joy

Это такой тонкий китайский юмор? На центральном дисплее Evolute i-Joy нажимаете пиктограмму с автомобильчиком анфас, в меню выбираете «Звук», там открываете «Забавные звуковые эффекты», и пожалуйста: «Свист», «Аплодисменты», «Лай маленькой собачки»… ….
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