Зарядить проще, чем найти 95‑й: мое мнение об Evolute i-Joy

Это такой тонкий китайский юмор? На центральном дисплее Evolute i-Joy нажимаете пиктограмму с автомобильчиком анфас, в меню выбираете «Звук», там открываете «Забавные звуковые эффекты», и пожалуйста: «Свист», «Аплодисменты», «Лай маленькой собачки»… ….