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5koleso.ru

3 подписчика

Зарядить проще, чем найти 95‑й: мое мнение об Evolute i-Joy

Это такой тонкий китайский юмор? На центральном дисплее Evolute i-Joy нажимаете пиктограмму с автомобильчиком анфас, в меню выбираете «Звук», там открываете «Забавные звуковые эффекты», и пожалуйста: «Свист», «Аплодисменты», «Лай маленькой собачки»… ….

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