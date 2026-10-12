27 мешков с марихуаной на сумму свыше миллиона евро: в Греции задержали двух украинцев с 361 кг каннабиса на яхте под флагом Хорватии Помимо наркотиков была изъята сама яхта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Открылся магазин ...
- ЕМ Что то как то кру...
- Экс-главком зенит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым