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Борьба с осенней депрессией и дефицит успокоительных

Борьба с осенней депрессией и дефицит успокоительных

Наступление осенних холодов, всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также завершение периода отпусков, оказывают сильное влияние на развитие сезонной хандры или депрессии.

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