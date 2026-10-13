Борьба с осенней депрессией и дефицит успокоительных

Наступление осенних холодов, всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также завершение периода отпусков, оказывают сильное влияние на развитие сезонной хандры или депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым