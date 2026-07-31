Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Подмосковье убили и расчленили участницу конкурса красоты. «Найти тело помог ее спаниель»

В Подмосковье убили и расчленили участницу конкурса красоты. «Найти тело помог ее спаниель»

РИА Новости: полиция объявила в розыск сожителя убитой в Одинцово женщиныНаталья Божук и подозреваемый в ее убийстве Павел Козлов (коллаж)Из личного архива Наталья Божук и Павла Козлова В подмосковном лесу нашли тело участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2017» Натальи Божук, спрятанное в сумке.

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