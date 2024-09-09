На Ямале увеличили размер реабилитационного сертификата для семей участников СВО

В ЯНАО изменился размер реабилитационного сертификата участникам спецоперации. Индексация касается расходов на санаторно-курортное лечение сопровождающего родственника — супруга или супруги участника СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии