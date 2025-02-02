Политолог из США назвал удар по интернату в Судже элементом провокации ВСУ

REUTERS/Yan Dobronosov/File Photo Целенаправленный ракетный удар украинских боевиков по интернату в Судже в Курской области нанесли для того, чтобы "переманить" силы ВС РФ с главной линии боевого соприкосновения, где российские военные добиваются серьезных успехов.