Премьер Польши Сикорский готов выслать украинских беженцев на фронт

Премьер Польши признался, что готов помочь Украине и выслать из страны на фронт украинских беженцев. Данное признание Радослав Сикорский сделал в беседе с известными пранкерами Лексусом и Вованом, которые дозвонились до чиновника от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.