РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Про  НАЦИСТСКИЕ  ЖДУНЫ + 5-колонна в  ТЫЛУ РОССИИ , УЖАС ...!!!Минюст России наш...
  • Maxim
    Ещё - кубаноидных проверьте, там и н а т о может быть..Минюст России наш...
  • Вячеслав Денисов
    Ааааааа!..  так они ещё только ДУМАТЬ собрались, вместо решения вопроса!!!Путин предложил ч...

Премьер Польши Сикорский готов выслать украинских беженцев на фронт

Премьер Польши Сикорский готов выслать украинских беженцев на фронт

Премьер Польши признался, что готов помочь Украине и выслать из страны на фронт украинских беженцев. Данное признание Радослав Сикорский сделал в беседе с известными пранкерами Лексусом и Вованом, которые дозвонились до чиновника от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх