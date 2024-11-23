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Кухня и дом

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В чем разница между пенкой и гелем для умывания

В чем разница между пенкой и гелем для умывания

﻿Очищение кожи лица – критический этап утренней и вечерней бьюти-рутины. Воздействие происходит в окружающей среде, на ней оседает пыль и другая грязь быть совершенно незаметным для человеческих глаз, но она есть.

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