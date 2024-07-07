СевГУ улучшил позиции среди лучших вузов России

В этом году Севастопольский государственный университет улучшил свои позиции в Национальном рейтинге университетов группы «Интерфакс», в том числе вошел в топ-100 вузов России по показателям социальной среды.
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