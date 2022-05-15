В Минтруда Казахстана опровергли информацию о выплате пособий ко Дню защиты детей

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выступило со специальным опровержением распространившейся в Сети информации о том, что в начале лета казахстанским семьям с детьми до 18 лет будет выплачено специальное денежное пособие.
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выступило со специальным опровержением распространившейся в Сети информации о том, что в начале лета казахстанским семьям с детьми до 18 лет будет выплачено специальное денежное пособие.
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