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Мировое обозрение

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Волшебство на дорогах: таксист из Караганды удивил пассажиров в Новый год

Волшебство на дорогах: таксист из Караганды удивил пассажиров в Новый год

Азиз добавил ярких красок в обыденные поездки по Караганде. Своим необычным образом водитель "Яндекс Такси" в костюме Деда Мороза привлекал внимание не только своих пассажиров, но и прохожих, сообщили в компании "Яндекс Такси".

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