Как я купил нерабочую подделку iPhone 14 Pro Max с Озона, отремонтировал и портировал на неё чистый Android

Примечание: В отличие от других обзорных статей о поддельных смартфонах китайских брендов, в этой статье мы также заглянем в «закулисье» устройства, проведем его диагностику, исправление и исправление путем портирования чистого дистрибутива Android.
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