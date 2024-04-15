Паразиты и вампиры станут главными героями лекций в экоцентре «Яуза»

Экоцентр «Яуза» (Юрловский пр., вл. 10/4) 20 апреля приглашает на необычное мероприятие: все желающие узнают много интересного об организмах, которых справедливо именуют паразитами, и о животных, которых многие считают паразитами совершенно незаслуженно.