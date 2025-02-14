Российские банки не заложили повышение ставки ЦБ в феврале

В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке российские банки резко сократили заимствования у регулятора — 13 февраля их обязательства упали до 1,79 трлн рублей, следует из статистики Банка России, на которую ссылается РБК.
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