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Мы живём благодаря Ленину, хотя многим это не нравится

Мы живём благодаря Ленину, хотя многим это не нравится

В воскресенье, 21 января 2024 года, исполнится 100 лет со дня смерти основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Оставил бы ты свои советы при себе, умного ничего от таких как ты не услышишь. так что лучше помолчи.
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5 мин.
ТАМАРА СНЕЖКО
Браво автору! Безмозглым и молодым этого не понять.
Ответить
4 мин.
Владимир семин
А что, можешь за свои идеи повеситься!
Ответить
3 мин.

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