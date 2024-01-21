В воскресенье, 21 января 2024 года, исполнится 100 лет со дня смерти основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.
Мы живём благодаря Ленину, хотя многим это не нравится
Комментарии
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Алексей Смирнов
Оставил бы ты свои советы при себе, умного ничего от таких как ты не услышишь. так что лучше помолчи.
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5 мин.
ТАМАРА СНЕЖКО
Браво автору! Безмозглым и молодым этого не понять.
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4 мин.
Владимир семин
А что, можешь за свои идеи повеситься!
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3 мин.
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