В Красноярском крае привели свою версию о смертельном отравлении в многодетной семье

Продавец магазина из деревни Красная Сопка Красноярского края, где многодетная семья купила пельмени, а затем некоторые ее члены смертельно отравились, привела свою версию трагедии в беседе с порталом Ngs24.
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