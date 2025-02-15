Помнить, что тебя больше, чем один

Ко Дню онкобольного ребенка (15 февраля) делюсь с вами еще одним важным проектом Фонда Хабенского. Мы попросили сиблингов — братьев и сестер наших подопечных — рассказать, как их семья проходила через болезнь и лечение одного из детейНаши герои — Данил, Маша и Максим — юные, яркие и сильные ребята.