Перевозчики предупредили власти о риске дефицита фур

В России может возникнуть дефицит фур, предупредили перевозчики. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Минпромторг соответствующее письмо, которое оказалось в распоряжении «Известий».
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