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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Холанда 1-й гол в сезоне – в 3-м матче. Форвард «Сити» забил «Кристал Пэлас»

Эрлинг Холанд открыл счет голам в новом сезоне. Нападающий « Манчестер Сити » сегодня поразил ворота « Кристал Пэлас » во 2-м туре АПЛ .

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