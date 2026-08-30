Трамп: США пополнят стратегический резерв за счет нефти из Венесуэлы

США намерены использовать нефть, которая будет получена в рамках сделки с Венесуэлой, для пополнения своего стратегического резерва.
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