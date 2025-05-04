Завершается первый цикл длинных выходных Всемирным днем щедрости. И 4 мая действительно расщедрился на всевозможные праздники и даты — их сегодня более 50.
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Завершается первый цикл длинных выходных Всемирным днем щедрости. И 4 мая действительно расщедрился на всевозможные праздники и даты — их сегодня более 50.