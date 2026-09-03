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GAC вывел внедорожник за 2,3 млн рублей, который похож на Land Cruiser

GAC вывел внедорожник за 2,3 млн рублей, который похож на Land Cruiser

Концерн GAC начал приём заказов в Китае на новый гибридный внедорожник Yue 7. По габаритам новинка близка к Toyota Land Cruiser 300: длина Yue 7 достигает 5045 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1933 мм, а колёсная база составляет 2900 мм.

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