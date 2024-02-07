Хуситы не станут прекращать свои атаки во время перемирия в Газе

В «Ансар Аллах» не собираются останавливать свои военные операции в Красном море против израильских или направляющихся в порты еврейского государства кораблей, несмотря на возможное перемирие между ХАМАС и Израилем.
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