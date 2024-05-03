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Фредерик Вассер: «Феррари» не ожидала первый ряд от Леклера»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о квалификации к спринту на Гран-при Майами, которую Шарль Леклер завершил вторым после пропуска почти всей тренировки, а Карлос Сайнс – пятым.

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