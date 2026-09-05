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БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили личный состав подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны России.

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