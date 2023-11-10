Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Мэр рассказал об оснащении столичных стационаров В Москве используется более 2,3 тыс. единиц цифровой техники для проведения лучевой диагностики, как сообщил мэр города Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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