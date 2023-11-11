Захарова заявила, что Боррель официально признал победу России

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Украины в ближайшее время одержать победу в конфликте могут свидетельствовать о том, что Евросоюз "официально засчитал победу России", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.