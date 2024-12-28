БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 382 подписчика

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Свежие комментарии

  • Андрей
    Чем больше перебьют хохлов, тем лучше для будущих поколений нормальных людей«Мы пошли другим ...
  • Андрей
    Жаль, что из всего текста, вы увидели только это! А вообще воспитанный человек не тот, кто не пролил соус, а тот, кто...«Мы пошли другим ...

«Мы пошли другим путем» или Гори оно все огнем

«Мы пошли другим путем» или Гори оно все огнем

Не знаю, заметили внимательные читатели, как просто стало отличить украинца и россиянина в комментариях.

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Комментарии
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Юрий анин
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39 мин.
Андрей
Жаль, что из всего текста, вы увидели только это! А вообще воспитанный человек не тот, кто не пролил соус, а тот, кто этого не заметил!
Ответить
15 мин.
Андрей
Чем больше перебьют хохлов, тем лучше для будущих поколений нормальных людей
Ответить
9 мин.

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