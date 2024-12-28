Не знаю, заметили внимательные читатели, как просто стало отличить украинца и россиянина в комментариях.
«Мы пошли другим путем» или Гори оно все огнем
Комментарии
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Юрий анин
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39 мин.
Андрей
Жаль, что из всего текста, вы увидели только это! А вообще воспитанный человек не тот, кто не пролил соус, а тот, кто этого не заметил!
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15 мин.
Андрей
Чем больше перебьют хохлов, тем лучше для будущих поколений нормальных людей
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9 мин.
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