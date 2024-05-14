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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шома Уно: «Я доволен карьерой. С ростом 1,57 м не так уж много видов спорта, в которых я мог бы выделяться»

В мае двукратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр объявил об уходе из спорта в возрасте 26 лет.

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