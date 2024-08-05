В ижевском аэропорту обслужили рекордные 100 тысяч пассажиров за месяц

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт поставил исторический рекорд по пассажиропотоку: за минувший месяц воздушная гавань обслужила 100 540 путешественников, поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.
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