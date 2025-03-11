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Гафин о словах Кокорина про говно и РПЛ: «Мнение отражающее не качество РПЛ, а глубину и масштаб личности оратора»

Гафин о словах Кокорина про говно и РПЛ: «Мнение отражающее не качество РПЛ, а глубину и масштаб личности оратора»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил слова экс-форварда бело-голубых, а ныне нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, об уровне российского чемпионата.

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