«Профессия не сразу отвечает взаимностью»: Хабенский о пути артиста

Народный артист РФ Константин Хабенский заявил, что верность и преданность профессии являются важными качествами для молодых артистов.
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