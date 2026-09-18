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Пятый канал

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«Профессия не сразу отвечает взаимностью»: Хабенский о пути артиста

«Профессия не сразу отвечает взаимностью»: Хабенский о пути артиста

Народный артист РФ Константин Хабенский заявил, что верность и преданность профессии являются важными качествами для молодых артистов.

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