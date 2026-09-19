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ИА Регнум

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Памфилова: кибератака на московскую платформу ДЭГ продолжается

Памфилова: кибератака на московскую платформу ДЭГ продолжается

Кибератака на московскую платформу Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжается. Об этом 19 сентября сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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