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За рулем

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Полный привод, просторный салон, зимний пакет — в РФ появится новый кроссовер

Полный привод, просторный салон, зимний пакет — в РФ появится новый кроссовер

На российском рынке флагман линейки Deepal – кроссовер S09 – появится в двух вариантах оснащения. Обе версии предложат как в пятиместном, так и в шестиместном исполнении.

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